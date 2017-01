Blessur am linken Knöchel Leipzig-Stürmer Werner bricht Training verletzt ab

Lagos (dpa) – Stürmer Timo Werner hat das Training von Aufsteiger RB Leipzig im Vorbereitungsquartier in Portugal verletzt abbrechen müssen. Bei einem Trainingsspiel zog sich der 20-Jährige bei einem Zweikampf mit Stefan Ilsanker eine Blessur am linken Knöchel zu.

Er blieb zunächst auf dem Rasen liegen und wurde dann gestützt von zwei Betreuern vom Platz gebracht. «Es sieht so aus, als ob er noch mal Glück hatte», betonte RB-Sportdirektor nach ersten Untersuchungen durch die Vereinsmediziner. «Wir lassen ihn sicherheitshalber röntgen, aber der Kapsel-Band-Apparat scheint stabil zu sein», meinte Rangnick. Man wolle aber sicher sein, dass nichts am Knöchel sei.

Ob Werner beim ersten Testspiel des Jahres an diesem Samstag in Albufeira gegen Ajax Amsterdam spielen kann, blieb jedoch offen. Die Mannschaft von RB Leipzig bereitet sich noch bis kommenden Mittwoch in Lagos auf die zweite Saisonhälfte der Fußball-Bundesliga vor. Das erste Pflichtspiel des Tabellenzweiten steht am 21. Januar vor heimischer Kulisse gegen die viertplatzierte Frankfurter Eintracht an.