Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Danny Latza vorzeitig bis 2021 verlängert. Wie der Bundesligist mitteilte, war der bisherige Kontrakt bis 2019 datiert.

Der 27-jährige Fußball-Profi spielt seit zwei Jahren in Mainz und absolvierte 48 Erstligapartien. «Danny Latza ist in den vergangenen beiden Jahren ein Fixpunkt in unserer Mannschaft gewesen und soll dies auch in Zukunft bleiben», sagte Sportdirektor Rouven Schröder.