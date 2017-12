Düsseldorf (dpa) - Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Werder Bremen ist die Ära von Trainer Peter Bosz bei Borussia Dortmund schon beendet.

Nach 15 Spieltagen und acht Bundesliga-Partien ohne Sieg trennte sich der Revierclub vom 54 Jahre alten Niederländer. Ihm folgt der erst vor einer Woche beim 1. FC Köln beurlaubte Peter Stöger, der zunächst einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison erhielt. Bosz ist nach Carlo Ancelotti (FC Bayern), Alexander Nouri (Bremen), Andries Jonker (VfL Wolfsburg) und Stöger (Köln) bereits der fünfte Bundesliga-Trainer, der in der laufenden Saison vorzeitig seinen Platz räumen musste.

Unterdessen baute Bayern München an der Spitze seinen Vorsprung auf acht Punkte aus und sichert sich vorzeitig die Herbstmeisterschaft. RB Leipzig kommt über ein 2:2 gegen Mainz nicht hinaus. Die weiteren Verfolger Mönchengladbach und Schalke nehmen sich beim 1:1 gegenseitig die Punkte ab. Der Videobeweis sorgt weiter für Verdruss.

BLITZ-RÜCKKEHR: Erst vor einer Woche trennte sich Tabellen-Schlusslicht 1. FC Köln von Trainer Peter Stöger nach 14 Bundesligaspielen ohne Sieg. Der Österreicher kehrt schnell ins Rampenlicht zurück: Am Sonntag wurde er bei Borussia Dortmund als Nachfolger von Peter Bosz vorgestellt, der nach der 1:2-Heimpleite gegen Bremen gehen musste.

REKORD: Tor von Pierre-Emerick Aubameyang oder Eigentor von Philipp Bargfrede? Der zwischenzeitliche Ausgleich des BVB im Duell mit Bremen (1:2) sorgte für Diskussionen und wurde am Ende von der DFL dem Dortmunder zugesprochen. Es war sein 97. Bundesligatreffer. Mit dieser Ausbeute überflügelte Aubameyang sogar Anthony Yeboah und ist nun alleiniger Rekordhalter unter allen Afrikanern der Bundesliga.

FLASCHENWURF: Immer wieder hatte Heiko Herrlich sich am Seitenrand aufgeregt, in der 76. Minute übertrieb er es. Der Coach von Bayer Leverkusen schleuderte eine Flasche so heftig auf den Boden, dass Schiedsrichter Aytekin ihn dafür hinter die Bande schickte.

GIFTZWERG: Stuttgarts Mittelfeldkämpfer Ascacibar (71.) war Leverkusens Brandt so rüde auf den Knöchel gestiegen, dass sich nicht nur Rudi Völler aufregte. Der Argentinier sah nur Gelb, Brandt humpelte vom Platz. TV-Experte Sammer sprach von «klarem Versagen» der Unparteiischen.

RÜCKKEHR: Dominik Kaiser ist der Publikumsliebling und Rekordspieler bei Leipzig. Doch der Ex-Kapitän sitzt nur noch auf der Bank. Gegen Mainz kam er am 15. Spieltag endlich zu seinem ersten Startelfeinsatz der Saison. «Er hat einen guten Job gemacht», lobte Trainer Ralph Hasenhüttl.