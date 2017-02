Düsseldorf. Die Krawalle am Rande des Fußball-Bundesligaspiels Borussia Dortmund gegen RB Leipzig beschäftigen nun auch den nordrhein-westfälischen Landtag. Die oppositionelle CDU-Fraktion beantragte am Montag eine Aktuelle Viertelstunde zu den Übergriffen gewalttätiger Dortmund-Fans, wie ein Fraktionssprecher in Düsseldorf mitteilte. Das Thema soll in der Sitzung des Landtagsinnenausschusses am Donnerstag behandelt werden.

„Diese Gewaltexzesse sind inakzeptabel“, erklärte der Innenexperte der Landtags-CDU, Theo Kruse. „Wir dürfen die Stadien nicht den Chaoten überlassen. Nicht nur die betroffenen Vereine müssen jetzt ihre internen Standards überprüfen und sich der berechtigten Debatte stellen.“ Kruse verwies in diesem Zusammenhang auf Berichte, wonach Opfer und Augenzeugen der Ausschreitungen in Dortmund eine zu geringe Polizeipräsenz beklagt haben sollen.

Deshalb müsse sich Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) persönlich Fragen zum Polizeieinsatz stellen, forderte Kruse. „Wir wollen wissen, welche Risikoeinstufung das Spiel hatte und wie der Kräfteansatz war.“

Bei den massiven Ausschreitungen am Rande der Bundesligapartie in Dortmund waren am Samstag mindestens zehn Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben griffen Dortmunder Fans Anhänger von RB Leipzig, Unbeteiligte und Polizeibeamte unter anderem mit Steinen, Flaschen und Leuchtraketen an. rh/cfm/AFP