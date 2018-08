München (dpa) - Niko Kovac würde bei einem Vereinswechsel von Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy kein personelles Problem im Kader des FC Bayern München sehen. «Sollte Sebastian uns verlassen, hätten wir 20 Feldspieler und zwei Torhüter», sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters.

Im Mittelfeld habe man auch nach dem Wechsel von Arturo Vidal zum FC Barcelona bekanntermaßen «noch ein Überangebot» an Spielern. Der 28 Jahre alte Rudy wird in erster Linie von RB Leipzig umworben. Auch der FC Schalke 04 wird als Interessent gehandelt. Rudys Vertrag in München läuft am 30. Juni 2020 aus.

Im Spanier Javi Martínez verfüge er über «einen sehr guten Sechser», sagte Kovac. Die Position, auf der auch Rudy am wirkungsvollsten ist, könnten aber auch andere Akteure einnehmen. Namentlich nannte Kovac den Spanier Thiago und den französischen Weltmeister Corentin Tolisso. Die Wechselfrist in der Bundesliga endet am 31. August.