Geschäftsführer Michael Schade (l) Sportdirektor Rudi Völler (r) und der neue Trainer Tayfun Korkut (M) genen sich am 06.03.2017 in Leverkusen die Hände. Tayfun Korkut wird Interimstrainer bei Bayer Leverkusen. Der 42 Jahre alte Korkut bekommt beim aktuellen Tabellenzehnten einen Vertrag bis Saisonende. Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++