Gelsenkirchen (dpa) - Nach der harschen Kritik von Jewgen Konopljanka an Schalkes Ex-Trainer Markus Weinzierl hat der Berater des ukrainischen Fußball-Nationalspielers beim Club um Entschuldigung für das Verhalten des Profis gebeten.

«Sein Berater hat mich angerufen und sich in seinem Namen entschuldigt: Die emotionalen Aussagen täten ihm leid. Wir werden das trotzdem nicht durchgehen lassen und ein klares Zeichen setzen, denn so etwas geht nicht», sagte Schalke-Manager Christian Heidel der «Sport Bild».

Weinzierl, inzwischen selbst auf Schalke entlassen, hatte dem Ukrainer mitgeteilt, dass er nicht mehr mit ihm plane. Daraufhin kritisierte ihn der 27-Jährige in einem Interview in seiner Heimat in ungewohnter Schärfe. «Er ist ein Feigling! Und ich sage es ganz ehrlich: Er bleibt nicht länger Trainer dieser Mannschaft. Ansonsten steigt Schalke in die 2. Liga ab», sagte Konopljanka. Heidel hatte daraufhin eine hohe Geldstrafe für den Profi angekündigt.