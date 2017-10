Bremen (dpa) - Interimstrainer Florian Kohfeldt hat am Dienstag erstmals das Training beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Werder Bremen geleitet. Die Einheit am Nachmittag fand nicht-öffentlich statt.

Auch am Mittwoch will der 35 Jahre alte bisherige Coach von Werders Drittligateam den Tabellen-Vorletzten der Bundesliga auf das Auswärtsspiel am Freitag bei Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr) vorbereiten. «Das ist eine sehr aggressive Mannschaft. Da werden wir Lösungen finden müssen», sagte Kohfeldt.

Werder hatte sich am Montag nach dem katastrophalen Saisonstart mit nur drei Toren und fünf Punkten aus zehn Spielen von Alexander Nouri getrennt. Kohfeldt übernahm zunächst die Profis bis Werder-Sportchef Frank Baumann einen geeigneten Trainer gefunden hat. Auch Kohfeldt als Dauerlösung ist laut Baumann denkbar.

Der kurzfristige Aufstieg des 35-Jährigen sorgte bei Werders Drittliga-Team für ein Comeback. Für Kohfeldt übernahm der frühere Werder-Profi und Nationalspieler Mirko Votava die zweite Mannschaft. Der 61-Jährige war zuvor Kohfeldts Assistent.