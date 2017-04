Köln (dpa) - Fußball-Profi Marcel Risse hat fast fünf Monate nach seinem Kreuzbandriss wieder erste Übungen mit dem Bundesligateam des 1. FC Köln absolviert.

Der 27 Jahre alte Offensivspieler war an Pass-Formen der Mannschaft von Chefcoach Peter Stöger beteiligt. Das bedeute aber nicht, dass Risse bereits vor einer Rückkehr in das Team stehe, teilte der FC mit.

Risse hatte sich am 3. Dezember beim Kölner Gastspiel in Hoffenheim (0:4) einen Kreuzbandriss zugezogen. «Die Dinge, die er machen kann und bei denen wenig Gefahr besteht, kann er mitmachen. Wir werden null Prozent Risiko gehen nach so einer langen Verletzung», sagte Stöger.