Köln (dpa) - Der 1. FC Köln schöpft aus dem passablen Auftritt in der Europa League beim FC Arsenal neuen Mut für die Bundesliga.

«Wir möchten beim BVB punkten, wissen aber auch, dass es sehr schwer werden wird», sagte Trainer Peter Stöger vor dem Duell des Tabellenletzten am Sonntag (18.00 Uhr) beim Spitzenreiter aus Dortmund. Trotz der 1:3-Niederlage in London sprach der Fußball-Lehrer von Fortschritten: «Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht.»

Allerdings muss der Coach, unter dessen Regie der FC noch nie gegen die Borussia verlor, auf Jonas Hector verzichten. Wie eine medizinische Untersuchung am Freitag ergab, hat sich der Nationalspieler im Duell mit dem FC Arsenal einen Riss der Syndesmose zugezogen. Der 27-Jährige war in der 35. Minute der Partie ausgewechselt worden. «Das tut mir persönlich natürlich sehr, sehr leid für Jonas», wurde FC-Cheftrainer Peter Stöger in einer Vereinsmitteilung zitiert.