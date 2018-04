Frankfurt/Main (dpa) - Kevin-Prince Boateng schätzt den Erfolg von Eintracht Frankfurt in dieser Saison höher ein als den bevorstehenden Titelgewinn des FC Bayern München.

«Dass Bayern Meister wird, ist ja schon vorgeschrieben. Wir wurden dagegen am Anfang der Saison als Absteiger genannt», sagte der Mittelfeld-Star des Europacup-Aspiranten im Interview der «Bild am Sonntag». «Wir haben überrascht und konnten den Kritikern, auf gut Deutsch gesagt, das Maul stopfen.»

Harte Arbeit, das Wir-Gefühl und ein Top-Trainer seien die Gründe für den Höhenflug der Eintracht, so Boateng. Der 31-Jährige lobte vor allem Niko Kovac («Er macht jeden Spieler besser. Ich hatte auch noch nie einen Trainer, der dich so gut auf den Gegner vorbereitet»), bezeichnete aber nach neun Spieler-Stationen Jürgen Klopp als seine persönliche Nummer 1: «Er war der Beste, den ich je hatte. Nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch», erklärte Boateng. «Er weiß genau, wie er jeden Spieler zu nehmen hat. Darum ziehen alle in seiner Mannschaft so mit, geben immer Vollgas.»

Der Frankfurter hatte 2009 ein halbes Jahr unter Klopp bei Borussia Dortmund gespielt.