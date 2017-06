Tokio (dpa) - Der Dortmunder Fußball-Profi Shinji Kagawa hat sich in einem Testspiel der japanischen Nationalmannschaft eine Schulterverletzung zugezogen.

Beim 1:1 gegen Syrien in Tokio musste Kagawa bereits nach zehn Minuten ausgewechselt und vom Platz getragen werden. Über die Schwere der Verletzung war zunächst nichts bekannt. Japan bestreitet am 13. Juni in Teheran sein WM-Qualifikationsspiel gegen Irak. Syrien trifft auf China.