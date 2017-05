Düsseldorf. Bayer Leverkusens Fußball-Nationalspieler Julian Brandt will zur kommenden Saison nicht zum FC Bayern München wechseln, wie das vielfach kolportiert worden ist.

„Wenn du wechselst, ist es natürlich nicht garantiert, dass du spielst“, sagte der 21-Jährige dem „Focus“, „und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, in der nächsten Saison auf sehr viele Spiele zu kommen. Das ist hier in Leverkusen auf jeden Fall gegeben.“ Brandt besitzt in Leverkusen einen Vertrag bis 2019. kup