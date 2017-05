Ingolstadt (dpa) - Markus Suttner vom FC Ingolstadt beendet seine Laufbahn in der österreichischen Nationalmannschaft. Der Außenverteidiger will sich künftig ganz auf den Vereinsfußball konzentrieren.

«Es war mir immer eine Ehre, dabei zu sein. Leider durfte ich in den fünf Jahren nur ein Pflichtspiel von Beginn an bestreiten. Daher reifte der Entschluss in mir, meine Energie voll und ganz für den Verein aufzuwenden», sagte der 30-Jährige laut Mitteilung des Verbandes.

Suttner kam seit seinem Debüt am 29. Februar 2012 in insgesamt 20 Länderspielen zum Einsatz und gehörte auch dem EM-Kader der Österreicher an. «Markus Suttner war ein wichtiger Teil des Teams, der sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Auch wenn er nicht zu vielen Einsätzen gekommen ist, hat er sich stets vorbildlich verhalten», lobte Teamchef Marcel Koller.

Aktuell kämpft Suttner mit dem oberbayerischen Fußball-Bundesligisten, bei dem er bis 2018 unter Vertrag steht, um den Klassenverbleib. Beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen hatte Suttner eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten, soll aber am Samstag in Freiburg wieder einsatzfähig sein. «Die Schwellung war von Anfang an gering und die Genesung verlief schnell und sehr gut, sodass ich voll einsatzfähig bin», sagte Suttner. Vier Punkte beträgt der Rückstand des FCI auf den Relegationsrang.