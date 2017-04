Gelsenkirchen (dpa) - Stürmer Klaas-Jan Huntelaar hat seinen Abschied vom FC Schalke 04 angedeutet. «Ich habe einen auslaufenden Vertrag, also ist dies mein letztes Jahr auf Schalke», sagte der 33 Jahre alte Angreifer in einem Interview der niederländischen Tageszeitung «De Telegraaf».

Im Sommer 2010 wechselte der Niederländer vom AC Mailand zum Fußball-Bundesligisten und markierte für den Revierclub in 230 Pflichtspielen 124 Tore. Nur Schalkes Vereins-Legende Klaus Fischer traf häufiger (342 Spiele/224 Tore).

In der aktuellen Saison kommt Huntelaar jedoch kaum noch zu Einsätzen. Zunächst fehlte er wegen eines Außenbandanrisses im Knie monatelang, in der Rückrunde bevorzugt Trainer Markus Weinzierl bislang Winter-Neuzugang Guido Burgstaller. «Wie es mit Schalke ist, ist es nicht zufriedenstellend», sagte Huntelaar und fügte hinzu: «Aber ich kämpfe lieber, anstatt mich in die Mannschaft zu schleimen.»

Wie seine Zukunft aussieht, ließ Huntelaar offen. «Was ich machen werde, werde ich nach Gefühl entscheiden», sagte der Niederländer. «Ich finde es schön, Fußball zu spielen, aber ich habe vier Kinder, und es gibt so viele schöne Dinge.» Allerdings traue er sich nach wie vor zu, auf hohem Niveau zu spielen. Einen Wechsel nach China schloss Huntelaar deshalb aus. Eine Rückkehr zu Ajax Amsterdam - im Viertelfinale der Europa League Schalkes Gegner - sei dagegen denkbar.