München (dpa) - Der FC Bayern blickt den restlichen Aufgaben in diesem Jahr siegesgewiss entgegen. «Wir haben sechs Spiele, davon vier Heimspiele. Das Ziel ist natürlich, jedes Spiel zu gewinnen», sagte Fußball-Weltmeister Mats Hummels auf einem Sponsorentermin. «Es ist jetzt wichtig, dass wir eine neue Serie starten, nachdem die alte beendet ist», forderte auch der Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. «Das werden wir versuchen.»

Nach der 1:2-Niederlage am Wochenende in Mönchengladbach wollen die Münchner am Samstag zu Hause gegen Hannover wieder drei Zähler einfahren. «Wir haben jetzt ein schweres Spiel am Wochenende und wollen bis zur Winterpause keinen Punkt mehr abgeben», sagte Nationalspieler Sebastian Rudy. Der Mittelfeldakteur warnte vor dem Gegner: «Hannover ist nicht so schlecht. Sie haben gezeigt als Aufsteiger, dass sie durchaus mithalten können.»

Vor dem Heimspiel zeichnet sich eine Rückkehr der zuletzt verletzten Franck Ribéry und Thomas Müller ab. Beim Training am Mittwoch war auch James Rodríguez nach seiner leichten Gehirnerschütterung wieder beim Team dabei. Robert Lewandowski hingegen trainierte individuell im Leistungszentrum.