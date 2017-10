Hamburg (dpa) - Statt der Topverdiener sollen jetzt die Toptalente den Hamburger SV aus der Krise schießen. «Leistung zählt, das steht vorne an. Es ist klar, dass es Veränderungen geben wird», kündigte Trainer Markus Gisdol nach acht sieglosen Punktspielen in Serie an.

Für das richtungsweisende Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) hat der Coach das Ende des Kuschelkurses und personelle Konsequenzen beim kriselnden Fußball-Bundesligisten aus der Hansestadt angekündigt.

Da arrivierte Spieler wie Torjäger Bobby Wood oder Nationalspieler Andre Hahn seit Wochen nicht in Fahrt kommen und der HSV immer tiefer in die Gefahrenzone abrutscht, will der leidgeprüfte Coach jetzt «höheres Risiko» gehen und auf die zwei Jungspunde Jann-Fiete Arp und Tatsuya Ito setzen. Erst als der Trainer Mitvorbereiter Ito und den Premieren-Torschützen Arp jüngst beim 1:2 gegen Hertha BSC auf das Feld schickte, spielte der auf dem Relegationsplatz stehende HSV ansehnlichen Fußball.

Arp schrieb sogar Geschichte: Der erst 17-Jährige löste Heung-Min Son als jüngsten HSV-Torschützen der Liga-Geschichte ab. Und er ist der erste Spieler, der in den 2000er-Jahren geboren wurde und im Oberhaus getroffen hat. «Beide haben für frischen Wind gesorgt», sagte Gisdol zum einzigen positiven Aspekt einer Partie, in der der HSV für die ebenfalls sieben Mal sieglosen Berliner willkommener Aufbaugegner war.

Gisdol hat nun genug. Schon gleich nach dem Match im Olympiastadion stellte er sich erstmals nicht wie sonst üblich hinter die Mannschaft. Denn die hatte ihn zum wiederholten Mal im Stich gelassen. Er sei bisher zwar «immer gut damit gefahren», Gelassenheit zu demonstrieren, er sei «aber auch ein Freund klarer Worte», betonte Gisdol. Daher verschärfte er den Ton und nahm die Kicker in die Pflicht: «Wir wollen auch mal etwas zurückbezahlt haben. Da muss was kommen von der Mannschaft.»

Der gerade von der U17-Weltmeisterschaft (fünf Tore) zurückgekehrte Arp, im Umfeld schon als HSV-Juwel gefeiert, könnte Nutznießer der Neuausrichtung sein. «Wir müssen einen Spagat hinbekommen. Am besten wäre es, einen jungen Mann wie ihn im Schatten der erfahren Spieler auszubilden», erklärte Gisdol. Doch die aktuelle Minus-Serie und die stümpernden Ex-Leistungsträger lassen ihm kaum eine Wahl, als auf die von Nobodies zu Hoffnungsträgern avancierten Toptalente zu hoffen.