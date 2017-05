Hamburg (dpa) - HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen rechnet damit, dass sich der Hamburger SV auch in dieser Fußball-Bundesligasaison aus der heiklen sportlichen Lage befreien und den Abstieg vermeiden kann.

«Es ist eine ambivalente Situation. Wir sind sehr angespannt, aber vom Ziel Klassenerhalt überzeugt», sagte der Clubchef am Freitag in Rotenburg/Wümme im Trainingslager des auf den Relegationsrang abgerutschten, aber noch nie abgestiegenen Liga-Gründungsmitglieds. Allerdings machte er auch deutlich: «Es steht Spitz auf Knopf.»

Trotz der jüngsten Negativ-Bilanz von drei aufeinanderfolgenden Niederlagen habe er weiterhin «ein großes Grundvertrauen» in die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol. «Wir müssen in den drei Spielen alles abrufen», forderte Bruchhagen mit Blick auf das Restprogramm. Für den Nordclub stehen noch zwei Heimspiele gegen die Abstiegskonkurrenten FSV Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr) und VfL Wolfsburg (20. Mai) sowie am 13. Mai das Gastspiel beim FC Schalke 04 auf dem Spielplan.

Dass die HSV-Profis «kopfmüde» sein könnten, wie Sportchef Jens Todt nach der 0:4-Pleite in Augsburg vermutete, lässt der Clubchef nicht gelten. Natürlich sei die Aufholjagd des schwach in die Saison gestarteten HSV sehr kraftaufwendig gewesen, «aber als Profi muss man in der Lage sein, 34 Mal voll konzentriert ein Spiel angehen zu können. Da darf man nicht mit diesem Argument kommen, da muss ein Profi auch Profi sein», betonte Bruchhagen.