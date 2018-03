Der 1. FC Köln verliert gegen Stuttgart mit 2:3, hätte aber eigentlich gewinnen müssen. Woher jetzt noch Hoffnung nehmen?

Köln. Am Ende nahm ihn auch noch Mario Gomez beiseite. Jeder, dem Timo Horn irgendwie nahe kam in den Stadionkatakomben, fühlte sich veranlasst, dem FC-Torhüter einen sanften Klaps auf die Schulter zu geben. „Jeder weiß, wie sich so ein Fehler anfühlt. Mario hat mir gesagt, dass es weitergeht und ich schon viele Spiele gewonnen hätte für mein Team“, berichtete Horn vom Treffen mit dem Nationalspieler. Wobei das mit den Siegen im Fall Köln ja durchaus relativ ist: In 25 Spielen ist das nur vier Mal gelungen.

Aber trösten ließ sich der Torwart trotzdem nicht. Sein katastrophaler Fehler beim Stuttgarter Tor zum 1:2 hatte Köln im Rennen um den Klassenerhalt extrem zurückgeworfen – in einer Zeit, in der jeder einzelne Fauxpas bei dem auf den letzten Tabellenplatz festgenagelten Verein in die Kategorie Existenz bedrohend eingeordnet werden muss. „Es wäre nicht so schlimm für mich, wenn wir nicht in dieser beschissenen Situation wären“, sagte Horn folgerichtig.

Drei Meter weiter lobte der Stuttgarter Sportdirektor Michael Reschke den FC in höchsten Tönen: „Wenn sie so spielen wie in den ersten 42 Minuten, dann haben sie immer noch die Chance auf die Relegation. Sie können das schaffen“, sagte Reschke beinahe beschwörend. Der Mann ist geborener Rheinländer.

Der FC hatte 2:3 gegen Stuttgart verloren, hätte aber dieses Spiel tatsächlich nie verlieren dürfen. „Aberwitzig, dass wir zur Pause 1:2 zurückliegen“, sagte FC-Sportdirektor Armin Veh nach dem Spiel, bei dem er erstmalig auf der Bank gesessen hatte – entgegen der Ankündigung bei Amtsantritt, genau das künftig lassen zu wollen. Seine Begründung: „Oben auf der Tribüne zwischen Toni Schumacher und Alex Wehrle“, so Veh lächelnd, „das war nichts für mich.“

Pizarro steht erstmals in der Startelf und erzielt das 1:0

Was er von der Trainerbank aus sah, war nach Vehs Aussage weitgehend jener Fußball, der „mir gefällt“. FC-Trainer Stefan Ruthenbeck beschrieb das so: „Es ist nicht selbstverständlich, dass der Tabellenletzte Ballbesitzfußball spielt, wie wir das gemacht haben. Diese Niederlage tut weh, die Mannschaft hat viel rausgehauen. Aber die Art und Weise macht mir Mut“, sagte Ruthenbeck und schien sich selbst zu befehlen, angesichts der noch folgenden neun Spiele nicht zu negativ zu kommentieren. „Wir geben nicht auf und werden auch in Bremen am nächsten Montag eine spielerisch und kämpferisch starke Mannschaft aufbieten.“