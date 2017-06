Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat die Verträge mit seinem Erfolgstrainer Julian Nagelsmann und seinem Sportdirektor Alexander Rosen vorzeitig um mehrere Jahre verlängert. Nagelsmann unterschrieb einen neuen Kontrakt, der bis 2021 gültig ist.

Rosen band sich bis 2020 an die TSG. Beide Personalien gab der Verein bekannt. «Ich verspüre große Lust und Vorfreude auf die bevorstehenden Herausforderungen», sagte Nagelsmann, der die Hoffenheimer im Februar 2016 als jüngster Trainer der Bundesliga-Geschichte auf dem vorletzten Tabellenplatz übernommen hatte und dann in der abgelaufenen Saison in die Champions-League-Qualifikation führte.