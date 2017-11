Dortmund (dpa) - Fußball-Nationalspieler Benedikt Höwedes glaubt an einen 2:1-Sieg des FC Schalke 04 im Revierderby beim Borussia Dortmund.

«Gerne wäre ich heute wie damals in der Fankurve um die Mannschaft anzufeuern! Drücke Euch von Turin aus alle Daumen!», twitterte der Ex-Kapitän der Schalker, postete ein Foto von sich auf der Tribüne und schrieb: «Mein Tipp ist ein 2:1...». Der nach Italien gewechselte Höwedes muss mit Juventus Turin am Sonntag in der italienischen Serie A beim AC Mailand antreten.

Im Bundesliga-Derby steht vor allem Dortmund-Trainer Peter Bosz unter Druck. Bei einer Niederlage gegen den Erzrivalen dürften die Tage des Niederländers nach nur viereinhalb Monaten beim BVB gezählt sein.