München (dpa) - Jupp Heynckes startet mit fünf Triple-Gewinnern von 2013 in seine vierte Amtszeit als Trainer des FC Bayern München.

Der 72-Jährige bietet am Samstagnachmittag im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg Jérôme Boateng, David Alaba, Javi Martínez, Arjen Robben und Thomas Müller in der Anfangsformation auf. Heynckes setzt auf ein 4-2-3-1-System, in der Martínez wieder wie einst unter Heynckes im defensiven Mittelfeld spielen soll.

Die Bayern-Startelf:

Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martínez, Thiago - Robben, Müller, Coman - Lewandowski