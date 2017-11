Glasgow (dpa) - Trainer Jupp Heynckes geht davon aus, dass Torjäger Robert Lewandowski dem FC Bayern München im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund wieder zur Verfügung steht.

Der angeschlagene Pole fehlte dem deutschen Fußball-Rekordmeister am Dienstagabend in Schottland beim hart erkämpften 2:1 in der Champions League gegen Celtic Glasgow. «Lewandowski hat relativ gut trainiert und keine Beschwerden. So wie es aussieht, kann er gegen Dortmund von Anfang an spielen», berichtete Heynckes nach dem Achtelfinaleinzug der Bayern.

Die Bayern treten am kommenden Samstag als neuer Spitzenreiter beim Tabellenzweiten an. «Es ist ein Unterschied, ob Lewandowski vorne in der Spitze spielt, oder ob wir mit einer hängenden Spitze spielen», sagte Heynckes nach dem erzwungenen Verzicht auf den Mittelstürmer im Celtic Park.