München (dpa) - Auch Ralph Hasenhüttl hätte nicht gedacht, dass der Heynckes-Effekt beim FC Bayern eine derartige Blitz-Wirkung entfacht. Und so war der Österreicher nach dem Münchner Überzahl-2:0 im leider viel zu früh entschiedenen Topspiel der Fußball-Bundesliga auch der allererste Gratulant.

«Glückwunsch an Jupp und seine Jungs zum Sieg und zur Tabellenführung. Das ging ja verdammt schnell. Du hast nicht lange gebraucht - und ihr seid ganz vorne», sagte Hasenhüttl im Pressesaal der Münchner Arena zu seinem älteren Sitznachbarn.

In der Tat: Der 72-jährige Heynckes hat nach seiner Rückkehr aus dem Ruhestand einen märchenhaften Comeback-Lauf erwischt, bei dem wie auf Knopfdruck alles funktioniert und die Titel-Konkurrenten tatkräftige Hilfestellung leisten. Borussia Dortmund stürzt in eine Krise - und dem Herausforderer der Zukunft, RB Leipzig, fehlt es einfach noch an Reife, um den deutschen Rekordchampion mehr als nur zu kitzeln.

Drei Tage nach dem glücklichen Bayern-Erfolg im «Gigantenkampf über 120 Minuten» (Heynckes) im DFB-Pokal standen die Leipziger im Kampf um die Liga-Hoheit rasend schnell als Verlierer da. Im Topspiel, auf das sich alle so sehr gefreut hatten, wurde mit der Roten Karte für RB-Kapitän Willy Orban nach einer unglücklichen Notbremse gegen Arjen Robben viel zu früh der Stecker gezogen. «Wir waren leider schon nach 13 Minuten mit unserem Matchplan am Ende», stöhnte Hasenhüttl.

Der Platzverweis nach Videobeweis, den alle Leipziger erstaunlich fair als «völlig regelkonform» akzeptierten, war ein Vorteil, den die Bayern im Gegensatz zum glücklichen Pokalerfolg diesmal konsequent ausnutzten. «Wir haben direkt Dampf gemacht und gezeigt, wir wollen das Spiel gewinnen», kommentierte Nationalspieler Joshua Kimmich.

Der stark spielende James Rodríguez und der kurz nach seinem zehnten Saisontor leicht verletzt ausgewechselte Torjäger Robert Lewandowski entschieden die einseitige Partie bis zur 38. Minute. «Du hättest die Zuschauer nach dem 2:0 nach Hause schicken können», meinte Hasenhüttl. «Es war ein toller Spieltag für uns», resümierte derweil Bayern-Profi Jérôme Boateng nach dem Sprung an die Tabellenspitze.

Es klingt nach Heynckes-Zauberei: Drei Wochen Arbeit und fünf Pflichtspielsiege am Stück haben ausgereicht, um die Münchner Fußballwelt wieder rosarot zu zeichnen. Erster in der Liga, weiter im Pokal - und am Dienstagabend könnte in Glasgow gegen Celtic der Achtelfinaleinzug in der Champions League folgen.