Berlin (dpa) - Genki Haraguchi vom Bundesligisten Hertha BSC ist nach seiner Roten Karte im Punktspiel gegen Schalke 04 (0:2) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für zwei Spiele gesperrt worden.

Den Berlinern tut die Sperre angesichts des Programms aus Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League besonders weh, weil weitere Stammspieler durch Verletzungen auszufallen drohen. Mannschafts-Kapitän Vedad Ibisevic, Sebastian Langkamp und Vladimir Darida fehlten am Montag im Mannschafts-Training. Für das Europa-League-Duell der Hertha am Donnerstag bei Sorja Luhansk in der Ukraine steht der Japaner Haraguchi aber zur Verfügung.