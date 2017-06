Am Ende wird es auch die Erkenntnis gewesen sein, dass Rivalen wie Dortmund und Leverkusen mit frischen Gesichtern in die Saison eintauchen. Schalke wäre stattdessen mit einer belasteten Atmosphäre gestartet, in der Trainer und Manager sich misstrauen. Ein neuer, junger Trainer – das ist auch modern. Noch dazu ist Tedesco Trainer- ehrgangsbester, da winkt eine Karriere, die im besten Fall auf den Club durchschlägt. Heidel muss etwas riskieren, soll sein Schalke-Projekt noch gelingen. Es gibt nicht Wenige im Verein, die in Heidel nicht mehr den großen Gestalter sehen, sondern ihm allenfalls eine mutige und erfolgreiche Trainerauswahl bescheinigen. Vielleicht kehrt wenigstens dieses Glück zurück.

