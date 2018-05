Hannover (dpa) - Sportchef Horst Heldt von Hannover 96 hat die Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg über einen Wechsel für endgültig gescheitert erklärt.

In weiteren Gesprächen mit 96-Clubchef Martin Kind sei entschieden worden, auch in der kommenden Saison zusammen zu arbeiten. «Das Thema ist erledigt. Wir haben die gemeinsame Entscheidung getroffen, dass wir es gemeinsam angehen. Da müssen wir viel Energie reinstecken», sagte Heldt.

Die Wolfsburger hatten sich zuvor um Heldt bemüht, der beim VfL die Nachfolge von Manager Olaf Rebbe antreten sollte. 96-Clubchef Martin Kind hatte Heldt jedoch die Freigabe verweigert; dabei aber Signale gesendet, nach einem feststehenden Klassenverbleib Hannovers noch einmal gesprächsbereit zu sein. Laut Heldt gilt dies aber nicht mehr.

«Das kann ich ausschließen. Das ist auch von allen so kommuniziert», sagte der 48-Jährige, der zudem einräumte, nun ein Glaubwürdigkeitsproblem zu haben. «Dass das die Leute irritiert hat, damit muss ich jetzt leben.» Heldt hatte bereits zum zweiten Mal in dieser Saison versucht, den Aufsteiger zu verlassen. Im vergangenen Jahr wollte Heldt zu seinem Heimatclub 1. FC Köln wechseln. Auch das war am Veto von Kind gescheitert.