Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV beklagt einen weiteren verletzten Spieler. Mittelfeldakteur Sejad Salihovic kehrte an seinem 33. Geburtstag vorzeitig von der bosnischen Nationalmannschaft in die Hansestadt zurück. Denn ein Mitspieler hatte dem Freistoß-Spezialisten im Training das Schienbein aufgeschlitzt, die Wunde musste mit sieben Stichen genäht werden. Wie lange Salihovic ausfallen wird, sollte eine eingehende Untersuchung zu Wochenbeginn ergeben, teilte der HSV dazu weiter mit.

Fest steht, dass der Profi nach der Partie gegen Belgien (3:4) auch das abschließende WM-Ausscheidungsspiel von Bosnien-Herzegowina gegen Estland am Dienstagabend verpassen wird. Die Hamburger hoffen, dass der 47-malige Nationalspieler bis Samstag zum nächsten Punktspiel beim FSV Mainz 05 wieder fit wird.

Es gab aber auch gute HSV-Nachrichten. So stiegen die Youngster Rick van Drongelen und Jonas Behounek wieder in das Teamtraining ein, wie der HSV via Twitter mitteilte. Drei-Millionen-Zugang van Drongelen, der die ersten drei Punktspiele dieser Saison mitgemacht hat, war danach wegen eines Knochenödems ausgefallen. «Wir müssen jetzt von Tag zu Tag schauen», sagte er im Hinblick auf die Partie in Mainz. Behounek musste zuletzt angeschlagen seine Teilnahme an einem Lehrgang der deutschen U20-Auswahl absagen, ist nun aber wieder fit.