München (dpa) - Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Topspiel beim FC Schalke 04 ohne Arjen Robben antreten. Der Holländer ist an einer Grippe erkrankt, wie Carlo Ancelotti am Montag berichtete.

Der Trainer wird die Startelf des deutschen Fußball-Meisters am Dienstag trotz der guten Mannschaftsleistung beim 4:0 gegen Mainz allerdings nicht nur auf Robbens Position verändern.

Wer für Robben neu ins Team kommt, verriet Ancelotti nicht. Ein Lob vom Trainer gab es für Nationalspieler Thomas Müller. «Er hat sehr gut gespielt gegen Mainz. Er hat sich fantastisch ohne Ball bewegt. Darum haben wir sehr gut angegriffen», erklärte der Bayern-Coach. Franck Ribéry könnte neu in die Offensivformation rücken. Auch der von Real Madrid ausgeliehene James Rodríguez ist eine Option.

Der lange verletzte Nationalspieler Jérôme Boateng soll nach seinem Startelf-Comeback gegen Mainz in Gelsenkirchen eine Pause erhalten. «Einige Rotationen sind wichtig, um die Spieler zu motivieren und in guter Verfassung zu halten», sagte Ancelotti.

Der Rekordmeister erwartet beim punktgleichen Tabellenvierten ein schwieriges Spiel. Ancelotti bescheinigte dem neuen Schalker-Coach Domenico Tedesco «sehr gute Arbeit». Schalke sei mit drei Siegen an den ersten vier Spieltagen gut in die Saison gestartet und spiele defensiv und offensiv gut organisiert. «Es wird schwieriger als letztes Jahr», sagte Ancelotti in Erinnerung an das Münchner 2:0.