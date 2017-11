Dortmund. Auch an diesem Abend warten die meisten Reporter vor allem auf ihn. Kurz vor Mitternacht ist es so weit. Der kräftige junge Mann mit der adretten Frisur und dem Dreitagebart tritt vor die Mikrofone und liefert Statements wie diese: „Das ist nicht unser Anspruch, definitiv nicht.“ Oder auch: „Das darf uns nicht passieren, wir müssen vor dem Tor eiskalter sein.“

Sätze für die Ewigkeit sind das nicht, doch darauf kommt es an diesem kühlen Novemberabend, an dem sich Borussia Dortmund zu einem peinlichen 1:1 gegen APOEL Nikosia gequält hat, nicht an. Mario Götze ist immer noch das prominenteste Gesicht, das der mit Prominenz gespickte Kader von Borussia Dortmund zu bieten hat. Schließlich hat dieser junge Mann Dinge erlebt, von denen nur den wenigsten Fußballer berichten können. Vor allem natürlich jener Moment am 13. Juli 2014, dessen Strahlkraft noch Generationen überdauern wird. Wer ein WM-Finale entscheidet, wie es Götze gegen Argentinien im Maracana gelang, steigt in die Riege der Helden mit Ewigkeitsstatus auf. Zum aktuellen Kader der Nationalmannschaft gehört Götze nun wieder. Für die Länderspiele in London gegen England und in Köln gegen Frankreich berief Bundestrainer Löw den Mittelfeldspieler nach 354 Tagen Abstinenz.

Doch all der Glanz kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Alltag des einstigen Wunderknaben so grau und ungemütlich daher kommt wie ein wolkenverhangener Herbsttag im Revier. Für den begnadeten Fußballer Mario Götze gilt derzeit das Gleiche wie für den gesamten BVB: Es läuft nicht. Nach mitreißendem Saisonstart ist das börsenorientierte Fußballunternehmen immer weiter in die Bredouille geschliddert. Mittlerweile ist die Mannschaft von ihrer Form so weit entfernt, dass sie sich und ihren Fans immer rätselhafter wird.

Um die Krise zu bebildern, lassen sich in Dortmund mannigfaltige Beispiele finden: Der dauerfröhliche Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang hat sein Lachen verloren, weil er den Ball seit Wochen nicht mehr versenkt. Der kernige Manndecker Sokratis schaut nur noch selten grimmig und oft verzagt, weil er nicht mehr in die Zweikämpfe kommt. Torhüter Roman Bürki leistet sich mehr Patzer, als es für eine Fachkraft seiner Güte statthaft ist. Und Mario Götze sucht nach der Genialität und dem Selbstverständnis, die sein Spiel früher so hinreißend machten.