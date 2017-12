Mönchengladbach (dpa) - Eigentlich wollte Dieter Hecking gar nichts mehr zum Thema Videobeweis sagen. Doch dann redete sich der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:1 gegen Schalke 04 in Rage.

«Ich bleibe dabei. Ich bin ein klarer Befürworter des Videobeweises», begann der Fußball-Lehrer. «Aber diese ganzen Diskussionen gehen mir nur noch auf den Keks. Ich habe keinen Bock mehr, darüber zu reden.»

Anlass heftiger Diskussionen war nach der Gladbacher Führung durch Christoph Kramer (24.) ein Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Sascha Stegemann in der 40. Minute. Unstrittig war das klare Foul von Naldo im Strafraum an Lars Stindl. Nach Rücksprache mit dem Videoassistenten Tobias Welz und Ansicht der Bilder nahm Stegmann die Entscheidung dennoch zurück, was für allgemeine Verwirrung sorgte.

Der Referee wertete im Nachhinein eine Attacke von Oscar Wendt an Daniel Caligiuri als Foul, obwohl er in der fast zehn Sekunden zurückliegenden Szene zuvor mit einer Geste auf Weiterspielen entschieden hatte. Er habe «den Einwand des Videoassistenten nachvollziehen können und das Foul neu bewertet», erklärte Stegemann später. Gleichwohl wurde den Gladbachern die Chance auf das womöglich vorentscheidende 2:0 im Topspiel am Samstagabend genommen.

Hecking hatte sich noch im Kabinengang seinen ehemaligen Schützling Caligiuri geschnappt und ihm vorgeworfen, das Foul provoziert zu haben. «Es gab einen Kontakt, es war ein Foul. Wenn er noch mein Trainer wäre, würde er das auch so sehen», entgegnete der Schalker.

«Ihr macht unseren Sport kaputt», skandierten die Fans im Borussia-Park, und Kramer befand süffisant: «Wenn man nur lange genug zurückspult, wird man immer etwas finden.» Für Borussia-Manager Max Eberl war es eine «Fifty-fifty-Entscheidung». «Man kann es pfeifen, aber ich habe es auch so gesehen wie der Schiedsrichter. Und er hat ja zunächst weiterspielen lassen.»

Selbst Naldo, der mit seinem Team von der zurückgenommenen Entscheidung profitierte, konnte das nicht nachvollziehen. «Durch die Unterbrechungen dauert es alles viel zu lange. Ich bin dafür, den Videobeweis wieder abzuschaffen.»

Laut Jannik Vestergaard, der später per Eigentor (62.) den Schalker Ausgleich markierte, war es «kein klares Foul» von Wendt. «Es ist ärgerlich, wenn der Videoassistent dann eingreift», sagte der Däne, räumte aber ein: «Wenn der Schiedsrichter auf dem Platz diese Szene direkt als Foul bewertet hätte, hätten wir uns nicht beschwert.»