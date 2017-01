Frankfurt/Main (dpa) - Angreifer Enis Bunjaki und Mittelfeldspieler Joel Gerezgiher verlassen Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt.

Der 19 Jahre alte Bunjaki schließt sich mit sofortiger Wirkung dem niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede an, der zwei Jahre ältere Gerezgiher wechselt zum Drittligisten Holstein Kiel. Die Eintracht gab die Vertragsauflösungen mit beiden Spielern bekannt. Zu den Transfermodalitäten machte der Verein keine Angaben.

Junioren-Nationalspieler Bunjaki kam 2011 in die Jugend der Eintracht und erhielt 2015 einen Profivertrag. In der Bundesliga kam er aber nie zum Einsatz. Gerezgiher, ein gebürtiger Frankfurter mit eritreischen Wurzeln, spielte ebenfalls bereits in der Jugend für den Verein. 2014 rückte er in den Profikader auf, wo er vier Pflichtspieleinsätze absolvierte.

In der Winterpause hatte Trainer Niko Kovac den beiden Spielern signalisiert, dass sie sich einen neuen Verein suchen könnten. Beide waren nicht mit ins Trainingslager nach Abu Dhabi gereist.