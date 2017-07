Brixen (dpa) - Eintracht Frankfurt hat in einem Testspiel gegen den italienischen Erstligisten US Sassuolo unentschieden gespielt. Der Fußball-Bundesligist kam im Rahmen seines Trainingslagers in Südtirol zu einem 1:1 (1:0).

Torschütze für das Team von Trainer Niko Kovac war vor 650 Zuschauern Mijat Gacinovic (32. Minute) per Freistoß. Alessandro Matri sorgte für den Ausgleich (70.). Neuzugang Jonathan de Guzman fehlte bei den Frankfurtern wegen einer Adduktorenzerrung.