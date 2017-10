Frankfurt/Main (dpa) – Nach seinen starken Leistungen in den vergangenen Spielen will Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt den Mittelfeldspieler Marius Wolf langfristig an sich binden. Bislang ist der 22-Jährige nur von Hannover 96 ausgeliehen. Die Eintracht kann ihn jedoch nach dieser Saison fest verpflichten.

«Er hat eine richtig gute Entwicklung genommen. Ich bin mir sicher, dass wir die Option ziehen und in Zukunft noch viel Freude an ihm haben werden», sagte Trainer Niko Kovac am Freitagabend nach dem 1:1 (1:0)-Unentschieden beim FSV Mainz 05.

Wolf leitete in diesem Spiel den Frankfurter Führungstreffer ein und erzielte vor einer Woche auch das Tor zum 2:2 gegen Borussia Dortmund. «Sein Beispiel zeigt: Arbeit zahlt sich aus. Wer an sich glaubt, wird auch erfolgreich sein. Ich bin davon überzeugt, dass er noch besser werden kann», sagte Kovac.