Lob für Besuschkow Frankfurt beginnt Trainingslager in Abu Dhabi

Abu Dahbi (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sein elftägiges Trainingslager in Abu Dhabi begonnen. Nachdem die Mannschaft am Morgen gelandet war, setzte Trainer Niko Kovac die erste Einheit auf den späten Nachmittag an.

Es gehe darum, die Mannschaft zu verbessern, dabei wolle er einen Fokus auf Tempo und Spritzigkeit legen. «Stillstand ist Rückschritt», sagte der Coach des Tabellenvierten. «Die anderen Vereine investieren viel Geld, um uns zu überholen.»

Lobend äußerte sich Kovac über den erst am 3. Januar vom VfB Stuttgart verpflichteten 19 Jahre alten Max Besuschkow. Der deutsche Junioren-Nationalspieler habe einen guten Körper und einen sehr guten Schuss, sagte der Trainer. Er sehe ihn auf der Position 8 oder 10 im Mittelfeld.

Im Angriff könnte sich bei der Eintracht noch etwas verändern. Der Schweizer Nationalstürmer Haris Seferovic wird mit dem portugiesischen Meister Benfica Lissabon in Verbindung gebracht. Laut Kovac gibt es jedoch keinen neuen Sachstand: «Es kann passieren, dass er transferiert wird. Es kann aber auch sein, dass er bis zum Sommer bleibt.»