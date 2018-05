Köln (dpa) - Die Aufstellung von Absteiger 1. FC Köln im vorerst letzten Heimspiel in der Fußball-Bundesliga wird Trainer Stefan Ruthenbeck nicht alleine bestimmen.

«Ich werde mich mit Armin Veh absprechen, und dann werden wir zusammen überlegen, wie wir es machen», sagte der ebenfalls vor seinem letzten Heimspiel als FC-Proficoach stehende Ruthenbeck vor dem Spiel gegen den wieder als Meister feststehenden FC Bayern (15.30 Uhr). Im «Express» hatte Ruthenbeck zuvor mit Blick auf Sportgeschäftsführer Veh gesagt: «Ich werde ihn fragen, auf wen man in den letzten Spielen setzen soll, was für den Verein wichtig ist.»

Verabschiedet werden vor dem Spiel Routinier Claudio Pizarro sowie der dritte Torhüter Sven Müller und Abwehrspieler Dominic Maroh, die keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Maroh wird laut Ruthenbeck auf jeden Fall in der Startelf stehen. «Er hat es verdient, sich nochmal vor eigenem Publikum zu zeigen», sagte er. Ob der gebürtige Kölner Ruthenbeck nach der Saison zur U19 des FC zurückkehrt, ist noch offen und soll erst nach der Saison verkündet werden.

Am Samstag gegen den FC Bayern fehlen wird voraussichtlich Flügelspieler Leonardo Bittencourt, der beim 2:3 in Freiburg in der Vorwoche noch beide Tore erzielte. Er hat Knieprobleme und konnte sich laut Ruthenbeck nicht behandeln lassen, weil er bei der Geburt seiner Tochter am Donnerstag dabei war.