Die sportlichen Gewinner der Tour waren Thomas Müller und Corentin Tolisso. Weltmeister Müller ist anzumerken, wie gut es ihm getan hat, dass Bundestrainer Joachim Löw auf seine Topspieler beim Confed Cup verzichtete. Frisch und hungrig präsentiert sich Müller nach der für ihn unbefriedigenden letzten Saison, als er in den großen Spielen meist Zuschauer war. «Er findet die Lücken. Er ist im Moment sehr effizient. Er ist ein wichtiger Spieler für uns», lobte Ancelotti. Müller sticht den von Real Madrid ausgeliehen James Rodríguez bislang aus. Rummenigge beobachtete jedoch in Asien: «Müller UND James geht.»

Der strapaziöse Zwölf-Tage-Trip nach China und Singapur mit vier hochkarätigen Testspielen, der auch in der Beurteilung der Bosse von zwischenzeitlich «grenzwertig» (Präsident Uli Hoeneß) bis «wunderbar» (Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge) am Ende reichte, erbrachte auch im sportlichen Bereich einige wertvolle Erkenntnisse. Auch wenn drei Niederlagen untypisch für den deutschen Fußball-Rekordmeister waren.

Der Konkurrenzkampf geht jetzt aber erst richtig los. Am Samstag nehmen die vier Confed-Cup-Finalisten Kimmich, Rudy, Süle und Vidal die Vorbreitung auf. Für die Hoffenheimer Neuzugänge Sebastian Rudy und Niklas Süle beginnt damit die große Herausforderung FC Bayern.

Arjen Robben, Jérôme Boateng und auch der aus Asien vorzeitig zurückgereiste Thiago (Wade) stoßen auch wieder zum Team. «Es muss jeder Vollgas geben, um den Trainer zu überzeugen, dass er spielt», sagte Rummenigge, der betonte: «Der Konkurrenzkampf ist gewünscht.»

Das nächste Ziel wurde noch in Singapur formuliert. Es ist der Gewinn des Supercups gegen Borussia Dortmund in einer Woche. Ancelotti nimmt das erste Titelspiel, auf das sich der deutsche Meister am Dienstag und Mittwoch in der Münchner Arena mit einem hochkarätig besetzten Turnier (FC Liverpool, Atlético Madrid, SSC Neapel) einstimmt, sehr ernst. «Wir werden noch nicht bei hundert Prozent sein, aber wir können den Supercup trotzdem gewinnen», sagte der Italiener.

Auch Mats Hummels ist schon heiß auf die Kraftprobe mit seinem Ex-Club. «Das ist natürlich vom Niveau her das beste Spiel, das wir in Deutschland zu bieten haben.» Servus Asien, hallo Deutschland.