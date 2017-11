München (dpa) - Der FC Bayern München will nach wirtschaftlichen Rekordzahlen auch in Zukunft viel Geld in neue Spitzenfußballer investieren. Der Bundesliga-Krösus setzte im Geschäftsjahr 2016/17 im Gesamtkonzern nie zuvor erreichte 640,5 Millionen Euro um.

Der Gewinn nach Steuern betrug 39,2 Millionen Euro, ebenfalls eine weitere Bestmarke nach 33 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015/16. Der Konzernumsatz hat sich seit 2010 beinahe verdoppelt. Seit 2011 konnte der deutsche Rekordmeister jedes Jahr einen zweistelligen Überschuss erzielen.

«Die hervorragende Ergebnissituation und damit verbundene steigende Finanzkraft erlaubt es dem FC Bayern, die notwendigen Investitionen in den Lizenzspielerkader zu tätigen und damit auch weiterhin in der europäischen Top-Elite im Profifußball konkurrenzfähig zu bleiben», äußerte Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen in einer Mitteilung, die vor der Jahreshauptversammlung am Freitagabend veröffentlicht wurde.

«Unsere wirtschaftlichen Anstrengungen dienen vornehmlich nur einem Ziel: der Maximierung des sportlichen Erfolgs», erklärte Dreesen. Das Rekordergebnis für den Gesamtkonzern konnte trotz des Ausscheiden in der Champions League im Viertelfinale gegen Real Madrid sowie das gegen Borussia Dortmund verpasste DFB-Pokalfinale erreicht werden.

Die FC Bayern München AG schüttet eine Rekorddividende von 16,5 Millionen Euro an die Aktionäre aus. Der größte Anteil geht mit 12,375 Millionen an den FC Bayern e.V. Der Verein hält 75 Prozent der AG-Anteile. Die weiteren 25 Prozent verteilen sich auf zu gleichen Teilen auf die Partner Allianz, Audi und Adidas.

«Es ist alles positiv im Fluss. Wir haben sportlich ein gutes Jahr, auch wirtschaftlich war alles sehr gut», hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bereits im Vorfeld der Versammlung erklärt.

Wahlen standen auf der Versammlung am Freitagabend nicht auf dem Programm. Vor einem Jahr war Uli Hoeneß nach seiner Haftstrafe wieder zum Präsidenten des deutschen Fußball-Rekordmeisters gewählt worden.

Der FC Bayern ist und bleibt auch der größte deutsche Sportverein. Die Mitgliederzahl nähert sich rapide der Schwelle von 300 000. Aktuell sind es 290 000. Die Zahl der Fanclubs beträgt inzwischen 4327 mit mehr als 340 000 Mitgliedern.