München (dpa) - Titelverteidiger FC Bayern München wird die 55. Bundesligasaison ohne seinen neuen Kapitän Manuel Neuer eröffnen.

Der Fußball-Nationaltorhüter werde exakt vier Monate nach seinem Mittelfußbruch am Freitagabend (20.30 Uhr) im Auftaktspiel gegen Bayer Leverkusen nicht spielen, verkündete Trainer Carlo Ancelotti nach dem Abschlusstraining. «Wir gehen kein Risiko ein», begründete Ancelotti. Geplant sei ein Comeback des 31 Jahre alten Neuer beim ersten Auswärtsspiel in Bremen in einer Woche.

Fehlen werden beim Rekordmeister zum Auftakt darüber hinaus die noch nicht fitten oder verletzten Profis Jérôme Boateng, Thiago, Javi Martínez, Juan Bernat und Neuzugang James Rodríguez. «Wir haben Verletzte, aber das ist kein großes Problem», sagte Ancelotti. Als Kapitän wird Thomas Müller die Münchner Mannschaft anführen.

Ancelotti freut sich auf seine zweite Saison als Bayern-Trainer. Der 58 Jahre alte Italiener will dabei mehr erreichen als im ersten Jahr mit dem Gewinn des Meistertitels. «Ich denke, wir können, wir wollen und wir müssen es besser machen», sagte Ancelotti: «Mein Vertrauen in die Mannschaft ist sehr hoch.»

Voraussichtliche Aufstellungen:

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Tolisso, Rudy - Robben, Müller, Ribéry - Lewandowski

Bayer Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Sven Bender, Wendell - Kohr, Aranguiz - Bellarabi, Kampl, Mehmedi - Volland

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg)