Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg muss in den nächsten Wochen auf Verteidiger Raphael Framberger verzichten. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, musste der 21-Jährige am Knie operiert werden. Dabei wurden Framberger Teile des Meniskus entfernt.

Zuvor war befürchtet worden, dass das Kreuzband geschädigt sei. Es ist aber stabil. «Ich bin froh, dass es nicht ganz so schlimm ist und werde nun in den nächsten Wochen alles daran setzen, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen», erklärte Framberger, der am Freitag beim 2:2 gegen RB Leipzig wegen der Verletzung ausgewechselt wurde.