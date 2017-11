Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat auch in der vergangenen Saison der Fußball-Bundesliga einen klaren finanziellen Überschuss erzielt.

Das Geschäftsjahr 2016/17 schloss der Verein mit einem Gewinn von 7,944 Millionen Euro nach Steuern ab, wie auf der Jahreshauptversammlung der Schwaben bekanntgegeben wurde.

Insgesamt stand ein Umsatz von 94,836 Millionen Euro zu Buche. Das war das zweitbeste Ergebnis in der Historie des FCA, übertroffen nur von der Spielzeit 2015/16, in der das Team an der Europa League teilgenommen hatte. «Diesen Weg der Nachhaltigkeit wollen wir in den nächsten Jahren weitergehen», sagte Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll.