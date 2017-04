Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg will sich bei einem zweitägigen Trainingslager auf die verbleibenden Spiele im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einschwören.

Wie Trainer Manuel Baum unmittelbar vor der Abfahrt an einen geheimen Ort verkündete, will er seine zuletzt in sechs Partien sieglosen Schützlinge vor allem psychologisch auf das nächste Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln vorbereiten. Es gehe darum, «ein bisschen rauszukommen, sich einzuschließen», sagte er. «Wichtig ist, den Kopf frei zu bekommen und das ein oder andere gemeinschaftlich zu machen».

Sechs Spieltage vor Saisonende ist der FCA auf dem Relegationsrang 16 nur einen Punkt von der direkten Abstiegszone entfernt. Nach einem 0:2 zuletzt bei Hertha BSC schien eine Trennung von Baum anzustehen. Bei einer Krisensitzung aber sprach sich der Verein klar für ihn aus.

Ihn freue es zu hören, dass er die Rückendeckung der Clubbosse habe, sagte Baum. Von den Debatten um seine Person habe er sich nicht beeinflussen lassen. «Für mich persönlich hat sich die Frage gar nicht gestellt, was meine Zukunft angeht», sagte er. Dass es Gerüchte um seine mögliche Ablösung gab, tangierten ihn angeblich nicht. «Wenn man sich den Job des Trainers aussucht, gehört das dazu», sagte er.