Stuttgart (dpa) - Ex-Nationalspieler Dennis Aogo vom VfB Stuttgart will künftig zwei Prozent seines Gehalts an soziale Projekte spenden.

Damit beteiligt sich der 30-Jährige an der Aktion «Common Goal», an der bereits die beiden Fußball-Nationalspieler Mats Hummels und Serge Gnabry mit jeweils einem Prozent ihres Jahresgehalts teilnehmen. «Wir wissen, dass wir in einer privilegierten Situation sind. Wir wissen aber auch, dass es vielen da draußen nicht so gut geht wie uns», sagte der Linksverteidiger. «Dieses Projekt ist vielleicht auch eine Möglichkeit, sich einander wieder etwas anzunähern.»

Der Spanier Juan Mata von Manchester United hatte die Aktion Anfang August ausgerufen. Dahinter steht die Organisation Streetfootballworld, die nach eigenen Angaben 120 Fußballprojekte für benachteiligte junge Menschen in 80 Ländern unterstützt. Aogo möchte künftig vor allem benachteiligten Kindern helfen, «den Weg in eine bessere Gesellschaft zu finden».

Er hofft, dass sich noch weitere Fußballprofis an der Aktion beteiligen werden. «In der Bundesliga sind wir jetzt zu dritt. Es werden meines Wissens nach noch einige interessante Spieler und Trainer folgen. Am Ende sind wir nur stark in der Gemeinschaft», sagte er.