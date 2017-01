In Leverkusen konnte sich Robbie Kruse nie richtig durchsetzen.

Leverkusen. Der australische Nationalspieler Robbie Kruse verlässt Bundesligist Bayer 04 Leverkusen und wechselt nach China in die Super League. Der Werksclub einigte sich mit dem aufnehmenden Verein Liaoning FC auf einen Wechsel, nachdem der Ex-Fortune den Medizincheck in China bestanden hatte. Der Vertrag des 28-Jährigen bei Bayer hatte noch Gültigkeit bis zum Sommer.

In China trifft Kruse auf alte Bekannte

Bei seinem neuen Arbeitgeber trifft Kruse auf einige bekannte Gesichter. Neben seinen Landsmännern Dario Vidosic, Michael Thwaite und James Holland gehören auch die Ex-Bremer Assani Lukimya Anthony Uja zu seinen neuen Kollegen. Mit Innenverteidiger Lukimya kickte Kruse bereits in Düsseldorf zusammen.

Seine erfolgreichste Zeit in Deutschland erlebte Kruse bei Fortuna Düsseldorf, mit denen er 2012 in die erste Bundesliga aufstieg. Nach dem direkten Wiederabstieg heuerte Kruse 2013 bei Bayer 04 an. Insgesamt absolvierte der Australier 45 Spiele (4 Tore, 11 Vorlagen) für die Fortuna. jp