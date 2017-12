Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga hat die ersten Montagsspiele dieser Saison angesetzt. Betroffen sind Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am 19. Februar, Borussia Dortmund und der FC Augsburg am 26. Februar sowie Werder Bremen und der 1. FC Köln am 12. März (jeweils 20.30 Uhr).

Das gab die DFL mit Blick auf das Europapokal-Programm der deutschen Clubs bekannt. Die Zersplitterung des Spieltags aufgrund des neuen Fernsehvertrags hatte für Unmut bei Fans gesorgt. Es war aber bereits vor dieser Spielzeit bekannt, dass es fünf Partien am Montagabend geben wird. An diesen drei Spieltagen gibt es dafür in der 2. Liga kein Montagsspiel. Für den 18. März wurde mit Borussia Dortmund - Hannover 96 ein drittes Sonntagsspiel (13.30 Uhr) angesetzt.