Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln weiter auf Kapitän Alexander Meier verzichten. Der 34-Jährige laboriert immer noch an einer Fersenverletzung.

Abwehrspieler Guillermo Varela und Mittelfeldmann Danny Blum sind nach ihrem Ausfall im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Montag zwar ins Training zurückgekehrt, ihr Einsatz in der Partie am Dienstag ist laut Eintracht-Trainer Niko Kovac aber fraglich. Zudem fehlt den Hessen der gelb-gesperrte Rechtsverteidiger Timothy Chandler. «Dieses Problem zu lösen ist die bisher schwierigste Aufgabe in dieser Saison», erklärte Kovac. «Er ist nicht zu ersetzten.»