Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss in der entscheidenden Phase der Saison für etwa vier Wochen auf seinen Stürmer Ante Rebic verzichten. Der kroatische Nationalspieler erlitt am Vortag bei der 1:2-Niederlage in Bremen einen Muskelfaserriss in der Wade.

Abwehrspieler Marco Russ zog sich in dieser Partie eine starke Prellung des Spanns zu. Der 32 Jahre alte Routinier könnte nach Angaben des Vereins aber rechtzeitig zum nächsten Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim am Sonntag (18.00 Uhr) wieder fit werden.