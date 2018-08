Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt muss lange auf Timothy Chandler verzichten. Der Abwehrspieler ist nach Angaben des Fußball-Bundesligisten am rechten Knie operiert worden und wird voraussichtlich sechs Monate ausfallen.

Chandler musste sich einem Eingriff am Knorpel unterziehen. Der 28-Jährige brach zuletzt das Training ab und fehlt am Samstag im DFB-Pokalspiel der ersten Runde beim SSV Ulm. Der US-Nationalspieler hatte bereits in der vorigen Saison Knieprobleme und verlor deswegen in der Rückrunde seinen Stammplatz in der Viererkette der Eintracht.