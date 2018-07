Allerdings will Hütter die Eintracht-Profis nicht losstürmen lassen, wie die Young Boys Bern, die er mit 82 Toren zur Schweizer Meisterschaft geführt hatte. «Ich will nicht nur einen Plan A haben, sondern möchte Variabilität», erklärte er. «Nur bedingungslos stürmen, geht in der Bundesliga nicht.»

Ob er es wie in Bern mit dem 4-4-2-System, mit Dreier- oder Viererkette versucht, wird er gegen den deutschen Meister FC Bayern im Supercupspiel am 12. August zeigen können. Mit dem Vorgänger und Neu-Münchner Niko Kovac hat er sich schon privat in Salzburg getroffen. «Über Details spreche ich nicht», sagte Hütter.

Die am Samstag beginnende Reise ins Trainingslager in die USA mit zwei Testspielen will er auch dazu nutzen, die Spieler und «die Menschen» dahinter besser kennenzulernen. Zu den sportlichen Zielen wollte er sich hingegen noch nicht äußern. Fest steht: Am 18. August beginnt die Titelverteidigung im DFB-Pokal beim SSV Ulm und am 24. August startet die Eintracht beim SC Freiburg in die Bundesliga.