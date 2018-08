Berlin (dpa) - Eintracht Frankfurts Vorstandsvorsitzender Axel Hellmann sieht die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs in Gefahr.

«Der von immer massiveren Investitionen geprägte internationale Top-Fußball hat sich an der Spitze an Deutschland vorbei entwickelt», sagte er dem Wirtschaftsmagazin «Capital».

Die Erfolge der Nationalmannschaft und der deutschen Vereinsmannschaften in der Champions League 2013 und 2014 hätten bei einigen «eine einschläfernde Wirkung» auf die Bereitschaft gehabt, sich in der Liga kritischen Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit zu stellen. «Ich habe das Gefühl, dass sich bei einigen Spitzenkräften des deutschen Fußballs eine gewisse Selbstzufriedenheit eingeschlichen hat», kritisierte Hellmann.

Ähnlich sieht es Martin Kind, Präsident von Hannover 96. «Die Bundesliga hat international an Bedeutung verloren, besonders auch in der Europa League und in der Champions League», sagte er. Es werde immer schwerer, Stars zu überzeugen, nach Deutschland zu wechseln. Das Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der WM ist für Kind das «Spiegelbild der Leistungsentwicklung».